‘ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ’

ಹರಿಹರ: 'ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಾತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ನಗರದ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಲದು. ರೈತರ, ದಲಿತರ, ದಿನಗೂಲಿ ಶ್ರಮಿಕರ, ಅಸಂಘಟಿತರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಮೇ 11ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರೋಣ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರು ಅವರಗೆರೆ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರಗೆರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್, ಬಸಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>