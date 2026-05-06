ಹುಲುಸಾದ ಗಿಡ, ಗಂಟಿ: ವಿಷಜಂತುಗಳ ಅಪಾಯ

ಹರಿಹರ: ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಗಂಟಿಗಳ ಪೊದೆಗಳು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಇಂತಹ ಪೊದೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪೊದೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನಗಳಿವೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಗಿಡ, ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಈ ಪೊದೆಯ ಎದುರಿಗಿರುವ ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಅಂಜುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಬೀಬ್ ಉಲ್ಲಾ ಗನ್ನೇವಾಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಸ, ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಾವು, ಚೇಳು ಮೊದಲಾದ ವಿಷ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಇದು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಹಾವಿನ ದರ್ಶನ: ಏ.30ರಂದು ಈ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಹಾಡಹಗಲೇ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ತಳಕು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಡೆದಿತ್ತು ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್: ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದ ಹಳೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಪಕ್ಕದ ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದು 12 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿವೇಶನದ ಕಂದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>