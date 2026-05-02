ಆಧುನಿಕತೆ, ಸಮೂಹ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ

ಹರಿಹರ: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೈತರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಕುಂದೂರು ಮಂಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆರ್.ಜೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು, ಸಾಲಬಾಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಸಮೂಹ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ, ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈತರು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರದಿಯಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ನೀಡುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಂದೂರು ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿ ಕಾರಿ ಶರಣ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಡಿ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಡ, ಹರಳ ಹಳ್ಳಿ ಮುರುಡಪ್ಪ, ಪೂಜಾರ್ ವೀರೇಶ್, ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>