‘ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೌಧ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇಂದು

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ–ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಏ.20ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಮೋಚಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನ ಖಾಜಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಂಷುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ಕಾತಿ, ಧಾರವಾಡದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿ. ಬೊರ್ಗಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಶ್ರೀ, ಎರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುಪೀಠದ ವೇಮನಾನಂದ ಶ್ರೀ, ನಂದಿಗುಡಿ ಮಠದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ, ಹರಿಹರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ಬಸಿಲಿಕ ಚರ್ಚ್ನ ಫಾ. ಜಾರ್ಜ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಭಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ– ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ– ಕ.ರಾ.ಸಂ.ಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ, ಲಿಫ್ಟ್– ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಖಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ– ಕ.ರಾ.ಸಂ.ಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಭುದೇವ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಕ.ರಾ.ಸಂ.ಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶರಣಗೌಡ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎನ್. ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಂದಿಗಾವಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲದ್ವಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಆರ್.ಎಸ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>