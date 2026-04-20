ಹರಿಹರ: ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನರ್ಹ

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ದಿ ಮೈಸೂರು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಕೋ–ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿರಾದರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವಪ್ಪನವರ್, ಬಿ.ಎಚ್. ಭರಮಪ್ಪ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಸಿ. ಗೋಪಾಲ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರುವವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ₹ 75.16 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ₹ 42.45 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ₹ 10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ದೂರಿನ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಸಮಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅವರಿಂದ ₹ 42.45 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>