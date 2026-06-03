‘ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ’

<p>ಹರಿಹರ: ‘ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಐಟಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದ ಹೊರತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪನವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಗಿ, ನಂತರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ’ ಎಂದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ರೇಯಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ.ಹನುಮಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾನೂನು ರಚನೆಯಾಗುವ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ರಚನೆ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಚ್.ಕೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್, ವೈ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್.ನಿಜಗುಣ, ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಎನ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಮೇಶ್, ಜಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆರನಹಳ್ಳಿ ರಾಜು, ನರೇಗಾ ರಂಗನಾಥ್, ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್, ವೀರಣ್ಣ ಅಗಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-43-595731256</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>