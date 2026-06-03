ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿನ ನಾಮದೇವ ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜದ ದೈವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂಬೇಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 31ರಂದು ನಡೆದ ನಾಮದೇವ ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜದ ದೈವ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p>.<p>ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೋವಳೆ ಪರಶುರಾಮ ರಾವ್, ಮನೋಹರ್ ಬೊಂಗಾಳೆ, ದ್ವಾರಕನಾಥ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವಕರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಶೇಷಪ್ಪ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಮೋಹನ್ ದುರುಗೋಜಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಕೀಲ ಪರಶುರಾಮ ಅಂಬೇಕರ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಹೋವಳೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವೈ (ಪಿಸೆ), ಬಿ.ಜೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜಗನ್ನಾಥ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಗೋಪಾಲರಾವ್ ನಾಮದೇವರಾವ್ ದುರುಗೋಜಿ, ದಿವಾಕರ್ ಪಿ. ಸಿಂಪಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಜಗದೀಶ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್, ಕಿರಣ್ ಖಟಾವಕರ್, ಸುರೇಶ್ ಪತಂಗೆ, ಮುರಳೀಧರ ದುರುಗೋಜಿ, ಅಮಿತ್ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಗಂಗಾಧರ್ ದುರುಗೋಜಿ, ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೋವಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-43-570413281</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>