ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ: 20 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಉಭಯ ಬಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏ. 22ರಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಣದ ತಲಾ 10 ಜನರಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಜನ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಂ 126ರಡಿ (ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ 107) ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಿಎಆರ್ (ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಣದವರು ಏ. 24ರಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹರದ ಮನೋಹರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆನಂದ, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯ ಕೊಟ್ರೇಶಗೌಡ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಬನ್ನಿಕೋಡಿನ ನಟರಾಜ, ಅಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ, ಭಾನುವಳ್ಳಿಯ ನವೀನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ, ಮಠವು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿನವರು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ದೀಟೂರಿನ ನಿರಂಜನ, ಹರೀಶ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂಕಾಪುರ, ಹರಿಹರದ ಚಂದ್ರು ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜು ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗುತ್ತೂರು ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ, ಪಲ್ಲವಿರಾಜ್ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ, ಬಾತಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರಿಗೆ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ 'ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್' ನೀಡಿದ್ದು, ಏ. 30 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>