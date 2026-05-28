ಹರಿಹರ | ಮರಗಳ ಕಡಿತಲೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಹರಿಹರ:</strong> ಸಮಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಂಪನಿಯ ಭಾಗಶಃ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನದಿ ದಡದ (ನದಿ ಖರಾಬ್) ಮರಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗಿಡ, ಮರಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಮಗ್ದುಮ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನಿಸುವ ಜಾಗದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೇಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮರಗಳು ಹರಿಹರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅರಣ್ಯ, ಕಂದಾಯ, ಭೂ ಮಾಪನಾ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು' ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-43-1904660104</p>