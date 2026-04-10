ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ

ಹರಿಹರ: ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ನಗರದಲ್ಲೆಡೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಯಾರೂ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಾಚೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆ, ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ, ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವ ಹಂದಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.

ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಈ ಭಾಗದ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಕೇಶವನಗರ, ಹರ್ಲಾಪುರ, ನಾಲಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಹಳ್ಳದಕೇರಿ, ಹೊಸಭರಂಪುರ ಸೇರಿ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಸದಾ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಕಸ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಅಂಗಡಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವ ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕಸವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಗರಸಭೆ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಾವುದೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನರ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೂರಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಮನೆಯವರು ಕಸವನ್ನು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅನುದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಬ
ಿ.ಮಗ್ದುಮ್, ಸಂಚಾಲಕ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ

ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ 26 ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ 12 ಮಾತ್ರ ಇವೆ. 14 ಟಿಪ್ಪರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ
ಈರಮ್ಮ ವಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260410-43-1107916615