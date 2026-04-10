ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ

ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಟಿ.
Published : 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:29 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆಲವು ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಮನೆಯವರು ಕಸವನ್ನು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅನುದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು  ಬ
ಿ.ಮಗ್ದುಮ್, ಸಂಚಾಲಕ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ 26 ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ 12 ಮಾತ್ರ ಇವೆ. 14 ಟಿಪ್ಪರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ
ಈರಮ್ಮ ವಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ 
Davanageregarbage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT