ಹದ ಮಳೆ ನಂತರವೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಲಹೆ

<p>ಹರಿಹರ: ‘ಹದವಾದ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಯಾಉಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರೈತರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದೆರಡು ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹದ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇರುವಾಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬದಲು ರೈತರು ಅರೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಳಿಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಸಹ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾರಾಟಗಾರರು ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು‘ ಎಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಜಿ., ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಬಸವರಾಜ್, ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಸ್.ನಟರಾಜ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹಲಸಬಾಳು ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಕರಿಬಸವಯ್ಯ, ಜಲ ತಜ್ಞ ದೇವರಾಜ್, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-43-2146473536</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>