ಸಿಗದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌; ಗ್ರಾಹಕರ ಗೋಳು

<p><em>ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಟಿ</em></p>.<p>ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಚ್.ಪಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೊನಿ ಆವರಣದ ಕಚೇರಿ, ಗೋಡೌನ್ ಮುಂದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಚ್.ಪಿ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನೇ ಪೂರೈಸುವ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟಿದೆಯೇ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದಿಟ್ಟು, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>