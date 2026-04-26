ಹರಿಹರ ಗುರುಪೀಠ ವಿವಾದ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

'ಸಮುದಾಯದ ಒಳಜಗಳವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ, ಅವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘದ ಸಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಏ.13ರಂದು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

'ಟ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರವಿದೆ. 11 ಆಜೀವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಬೈಲಾವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಸಂಘ 1994ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಗುರುಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏ.27ರಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಸಹಮತವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ 120 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ 20 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಬುರುಪನಹಳ್ಳಿ, ಗಡಿನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ, ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

'2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ'

'ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ