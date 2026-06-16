ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಧ್ಯ – ಆರ್.ಎಂ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

<p>ಹರಿಹರ: ‘ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣವು ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರ’ ಎಂದು ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬಂಧಕ ಆರ್.ಎಂ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಐಸಿ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ವಿವಿಕೆ) ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ವಧು– ವರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎರಡೂ ವಧು–ವರರ ಜೋಡಿಗಳಂತೆಯೇ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಲ್ಐಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಐಸಿ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ವಿವಿಕೆ) ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದೀಶ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಹೇಶ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಿ.ರವಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ದೊರೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-712302785</p>