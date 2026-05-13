ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಜನ ನಾಯಕ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ

ಹರಿಹರ: 'ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸರಳವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ, ನೇರ-ನಿಷ್ಠುರ ಸ್ವಭಾವ ಹರೀಶ್ ಅವರದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟಸ್ಕರ್ ಪೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐರಣಿ ಅಣ್ಣೇಶ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಗೌಡ, ಕೆ.ಎಂ.ಸುರೇಶ್, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಿಂಗರಾಜ ಎಂ.ಪಿ., ರಾಜು ರೋಖಡೆ, ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಆಟೊ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸ್ವಾತಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಮಾಲತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್, ಸಂತೋಷ ಗುಡಿಮನಿ, ಮಾರುತಿ ಬಿ., ಜಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ್ ಮೊಹಿತೆ, ರೂಪಾ ಕಾಟ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.