ಹರಿಹರ: ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಹೈಟೆಕ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಬ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ (ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ) ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನದಡಿ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕೆ.ಎಂ. ಹಾಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹಲಸಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ವೈ. ಶೇಖರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ನಟರಾಜ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಟೊ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260506-43-1152490298