ಹರಿಹರ ಪಂಪಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ: ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಭಿಯಾನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಕೊಟ್ಟೂರು (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಈ ವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ್, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಮುಂತಾದ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

'ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ, ದಿಂಡೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನವರನ್ನು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದಾಜು ₹40 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇವರ ಸಾಧನೆಯಾದರೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮಠವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇವರನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ: ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆಗೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರ ವಿರೋಧ.

'ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2008 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ದಾನ ಪಡೆದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಷಡ್ಯಂತ್ರ: 'ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಡೇರದ ಕಾರಣ ಫೊಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.

ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಗೋಪ್ಯ ಸಭೆ.