‘ಪೀಠದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಣೆ ಮಾಡಲಿ’

ಹರಿಹರ: 'ಗುರುಪೀಠದ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿ' ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ರಶೀದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸಹಿ ನಖಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಲವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗುರುಪೀಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ವರದಿ ನೀಡುವಾಗ ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಒ ಸೀಲು ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಚಿವರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇದು ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾರು ವಾಪಸ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರು ನನ್ನದು. ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏಕಿದೆ?. ನನಗೆ ಕಾರಿನ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಲು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮಂತರೆ, 1000 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅವರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಪಿ. ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಪಿ. ಬಾಬಣ್ಣ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಭರಮನಗೌಡರು, ಕುಂಚೂರು ಬಸವರಾಜ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್, ಸಿದ್ಧರಾಮಪ್ಪ ಮಿಟ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ನಾಗಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಿರಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-43-450262309</p>