ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲಿ

'ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಹುಂಡಿಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. 'ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲುಬೇಡ...' ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿರೂಪಿಸಲಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದರು.

'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ₹ 2,008 ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

'ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ' ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ₹ 30,000 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ₹ 7,005 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 21,104 ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಹರ ಜಾತ್ರೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. 2020ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಹರ ಜಾತ್ರೆಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ₹ 80 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ₹ 59 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ₹ 200 ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ₹ 700 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

'ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಹರ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೊರನಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಗ್ರಹ