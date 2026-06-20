ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಶೈಲಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾದರಿ ಎಂದ ಯೋಗಾನಂದ ಶ್ರೀ

<p>ಹರಿಹರ: ‘ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಶ್ರೀ ನಡೆಸಿದ ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಶೈಲಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲವಟ್ಟಿಯ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಯೋಗಾನಂದ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ 46ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ನಂತರ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಧರಣಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿಸಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುವಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆಯಿತು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗಾಂಧಿಗಿರಿ ಶೈಲಿಯ ಹೋರಾಟ, ಸರಳತೆ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಅಚಲತೆ, ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆದರೂ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬಿಡದಂತಹ ಮನೋಭಾವದ ಶ್ರೀಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ತಣಿಗೆರೆ ಸನ್ನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಮನೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಲುವಾಗಲು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಉದ್ಯಮಿ ತಣಿಗೆರೆ ಸನ್ನಿ, ಪಾಡುರಂಗಪ್ಪ, ತಣಿಗೆರೆಯ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನವೀನ್ ಮಠದ, ಕೆ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲೇಶ್, ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು, ಮಕರಿ ಫಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಮೆಣಿಸಿನಹಾಳ್ ಬಸವರಾಜ್, ಆಟೊ ರಾಜು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದೇಶ್, ಧನರಾಜ್, ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-43-870085551</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>