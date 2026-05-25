ಹರಿಹರ–ಮಳೆ, ಗಾಳಿ: ₹1.55 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ

ಹರಿಹರ: ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ 6 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹1.55 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಮರ ಬಿದ್ದು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಮನೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ₹50 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>6 ಎಕರೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಬ್ಯಾಲದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಗುಳದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹1.05 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಹರ ಮಳೆ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 30.2 ಮಿ.ಮೀ., ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 29.4, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು 18.4, ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 25.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ; ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ: ಶನಿವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ₹40 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಜೆ. ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>