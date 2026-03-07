ಹರಿಹರ | ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ: ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ?

<p><strong>ಹರಿಹರ:</strong> ನಗರದ ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ ಹರಿದಿರುವ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ (ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>120 ಅಡಿ ಅಗಲದವರೆಗೆ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಅಡಿ ಅಗಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆಯ ಉಳಿದ ಜಮೀನು ಭೂಗಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಿಂದ (ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆಯ ದಿಕ್ಕು) ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳ ಬಸಿ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರು, ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಈಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಈಜುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಾಬುಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘₹ 4.82 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಬದಲು ಜೆ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 4, 5, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಳೆ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಈ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಗಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಗಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಜೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳ ಹಂತದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ₹ 4.82 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರು?’ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂದಾಜು 250 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚರಂಡಿಯ ಅಗಲ 4ರಿಂದ 5 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>