ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಇಂದು, ನಾಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ಜೆ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತ, ಏ. 4 ಹಾಗೂ 5ರಂದು ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಭಾರ್ಗವ ಜಿ.ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತ ವೃಂದದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಹವನಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ. 4ರಂದು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ಸಪ್ತಶುದ್ಧಿ, ರಾಕೋಘ್ನ ಪಾರಾಯಣ, ರಾಕೋಘ್ನ ಹೋಮ, ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಜಪ, ದಿಗ್ದೇವತಾ ಬಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ. 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಮೋದಕ ಹವನ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಮ, ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಗದಗ– ವಿಜಯಪುರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ತುಮಕೂರು ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ರಾಣೆಬೇನ್ನೂರಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮ ದೀಪಾನಂದ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>