ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರು; ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮರೆತರು

<p>ಹರಿಹರ: ನಗರದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸೇತುವೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೇ 28ರಿಂದ ಅಂದಾಜು 40 ಅಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಬದಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ 9 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅರೆಬರೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನೀರು ಉಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 3ನೇ ದಿನದಿಂದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಇಲಾಖೆ ಮರೆತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>5 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ಹಾಕಿರುವ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲಾರಿ, ಬಸ್ಗಳಂತಹ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಅರ್ಧ ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಹಾಗೂ ಎಇ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-43-2107373258</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>