ರಸ್ತೆ ದೂಳುಮಯ; ಜೀವನ ಅಯೋಮಯ

ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಟಿ

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೌಂಡ್ರಿವರೆಗಿನ ದ್ವಿಪಥ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ವರೆಗಿನ 4 ಕಿ.ಮೀ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ 1.3 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ (ಎಸ್ಎಚ್ಡಿಪಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ₹ 10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

2025ರ ಸೆ.17ರಂದೇ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರೆವೇರಿಸಿದ್ದರು. 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಡಾಂಬರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೂಳಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರೀತ ದೂಳಿನಿಂದ ಹಲವರು ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ 800 ಬಸ್ಸುಗಳು, ಲಾರಿಗಳು, ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 7 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಮರಗಳ ತೆರವು, ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವೆ 3 ಕಡೆ ನೀರು ಸಾಗುವ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ವರ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ತಡವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-43-1134117222