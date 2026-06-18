ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಕಗ್ಗೊಲೆ

<p>ಹರಿಹರ: ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ (ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಗ್ಗೊಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಬಾರದು’ ಎಂದು ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಮಾರ್ಗದ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಬುಧವಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೇಳೆ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದುರಂತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಮಾಯಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮತಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುವ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ದುರದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ನೋಟು ರದ್ದತಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸಿಎಎ– ಎನ್ಆರ್ಸಿಯಂತಹ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವಂದುಕೊಂಡ ‘ಚಾರ್ ಸೌ ಪಾರ್’ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದ ಕಾರಣ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕುತಂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಕೀಲ ಅನೀಸ್ ಪಾಷಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿರುವವರೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗವು ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಕೆ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್, ಜಾಥಾದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಡೂರು ಮುನ್ನಾ, ಸುಮಂತ್, ರಾಜೀತ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಬಿ.ಮಗ್ದುಮ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇಕ್ರಾ, ವೈ.ಜಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಂ, ಯೂಸುಫ್, ಇಮ್ಮುರಾಜ್, ಸೈಯದ್ ಮುನೀರ್, ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ವೈದ್ಯ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಕಾನ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-747612257</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>