ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದೆ

<p>ಹರಿಹರ: ‘ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ, ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಂಜುಮನ್ ಖಲಮ್ ಕಾರನ್– ಎ– ಉರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ದಾವೂದ್ ಮೊಹಸೀನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೆಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನೋ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಖಲಮ್ ಕಾರಾನ್– ಎ– ಉರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉರ್ದು ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದ ಹೊರ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಷೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರುನಾಡಿನ ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಉಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪಸರಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರೂ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ರಘುಪತಿ ಫಿರಾಖ್ ಗೋರಖ್ ಪುರಿ, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಏಜಾಜ್, ನರೇಶ್ ಶಾದ್, ಗ್ಯಾನ ಚಂದ್ ಜೈನ್, ಪ್ರೊ.ಜಗನ್ನಾಥ ಆಜಾದ್, ಪ್ರೊ.ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಾರಂಗ್ ಇವರು ಉರ್ದು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಅನುಪಮ ಪೋಲ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಚೆಗೆ ಉದಾಸೀನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹವು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಅಥವಾ ವಿಲೀನದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕವಿ ಕೆ.ಗೌಸ್ಪೀರ್ ಹಮ್ ದರ್ದ್, ಸರ್ ಖಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಖಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಖಮರ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಹಸೀನ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕವಿ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ರಾಹಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಬಷರ್ ಬಿಜಾಪುರಿ, ಹರಿಹರದ ಬಿ.ಮಗ್ದುಂ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಕವನ ವಾಚನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಆಹ್ಲಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಭೂಪಾಲ್ನ ಉರ್ದು ಕವಿ ಪ್ರೊ.ಬಷೀರ್ ಬದರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಿಲ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ರಾಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-43-163926974</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>