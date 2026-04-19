ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

ಹರಿಹರ: ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಂಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಿ.ಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 13ರಂದು ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಟ್ರಸ್ಟಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಕಾವಲು: ಏ. 19ರಂದು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಪರವಾದ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಮಠದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಗುರುಪೀಠದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲೆ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>