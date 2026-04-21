‘ಸೊಸೈಟಿಗಳು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ’

<p>ಹರಿಹರ: ‘ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಷೇರುದಾರರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಯಮಿತದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೌಧ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿದರು. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಎನ್. ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೌಶಲ ಇರುವ ಯುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ₹ 6.80 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹ 18 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ, ₹ 19 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿ, ₹ 20 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ನಂಜನಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ₹ 60 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ₹ 3.40 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಇಒ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗದೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎನ್. ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೌಧ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಖಾಜಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಂಷುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ಕಾತಿ, ಧಾರವಾಡದ ಬಿಷಪ್, ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿ. ಬೊರ್ಗಾಯಿ, ಎರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುಪೀಠದ ವೇಮನಾನಂದ ಶ್ರೀ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ಬಸಲಿಕ ಚರ್ಚ್ನ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ಜಾರ್ಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಮಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ., ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕೆ.ಎಚ್., ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಭುದೇವ ಎಂ.ಬಿ., ಭಕ್ತಸಿಂಗ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎಂ., ಜಗದೀಶ ಚೂರಿ, ಜೋಸೆಫ್ ದಿವಾಕರ, ಉಮಾಶಂಕರ ಎಲ್., ಸೈಯದ್ ಆಸಿಫ್ ಅಹಮದ್ ಜುನೈದಿ, ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಮಾರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವನಜಾಕ್ಷಿ, ಸುಜಾತಾ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಪರೀವ್ನ್ ಸುಲ್ತಾನಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-43-1519662609</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>