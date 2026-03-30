ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಏ. 2ರಂದು

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಏ. 2ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ .ರವಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ ರೀತ್ಯ ಯಾಗಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ, ಪೂಜಾವಿಧಿ, ನಾಂದಿ, ನವಗ್ರಹ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೋಮ– ಹವನ, ಕಂಕಣ ಬಂಧನ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ಬಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ,</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ, ಗರುಡೋತ್ಸವ, ಏ. 1ರಂದು ಗಜೋತ್ಸವ, ಏ. 2ರಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 3ರಂದು ಅವಭ್ರತ, ಓಕಳಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ. ಏ. 4ರಂದು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಏ. 5ರಂದು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪೂಜಾವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>