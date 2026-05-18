‘ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪದ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಲ್ಲ’

<p>ಹೊದಿಗೆರೆ (ಚನ್ನಗಿರಿ): ‘ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎನ್ನುವ ಪದ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿರುವ ಪದವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪದವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಭವಾನಿ ಪೀಠದ ಮಂಜುನಾಥ ಸುರೇಶ ಭಾರತೀನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಷಹಾಜೀ ರಾಜೇ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಾಜ್ ರಕ್ಷಕ್ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರ ಮೈಮನ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರತಿಮ ಶೂರನಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಂದೆ ಷಹಾಜೀ ರಾಜೇ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಿರುವ ಜಾತಿಗಳು ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಿಮ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ನಾಳ್ ಜಗದೀಶ್, ತುಮ್ಕೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಹೊದಿಗೆರೆ ರಮೇಶ್, ವಕೀಲ ವೈ.ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಶಿವಾಜಿರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ. ಮರುಳಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪೂನಾದ ದಾದಾ ಮಹಾರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-43-68683698</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>