ಚನ್ನಗಿರಿ: ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು

<p><strong>ಚನ್ನಗಿರಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಯುವಕರು ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ, ಬರುವುವವರಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋದಾಧಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು, ಸದಾಚಾರವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ನೀತಿಗೆರೆ, ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಮಾಡಾಳ್, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ, ಹೊದಿಗೆರೆ, ಕಾಕನೂರು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಉಡ ತಾಂಡಾ, ನಲ್ಲೂರು, ಬೆಂಕಿಕೆರೆ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>