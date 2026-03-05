ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ

<p><strong>ಹರಿಹರ</strong>: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.</p>.<p>ರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್, ಡಿ.ಜೆ. ಅರ್ಭಟ: ನಗರದ ಶೋಭ ಟಾಕೀಸ್ ವೃತ್ತ, ಭಾರತ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೋಟೆ, ಜೆ.ಸಿ.ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೊನಿ, ಹೊಸ ಭರಂಪುರ, ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೇಶವ ನಗರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಹರ್ಲಾಪುರ, ಬೆಂಕಿನಗರ, ಕಾಳಿದಾಸನಗರ, ನೀಲಕಂಠ ನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ತುಂತುರು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿ.ಜೆ. ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಬಣ್ಣದಾಟವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶೋಭ ಟಾಕೀಸ್ ವೃತ್ತದನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಎಂ.ವೀರೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ಹಬ್ಬದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಕೆಲವರು ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="Subhead">ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಸಮೀಪದ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿರುವ ರಾಜಗೊಂಡರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಮದಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹೋಳಿಹಬ್ಬದ ನಂತರ ವಯಸ್ಕ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>