ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
davanagere

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:54 IST
Comments
ಹರಿಹರ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಸಮೀಪದ ರಾಜಗೊಂಡರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
HariharaHoli celebrations

