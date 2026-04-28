ಹೊನ್ನಾಳಿ: 'ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸಮೀಪ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಚಲನವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಐರಣಿ ಹೊಳೆಮಠದ ಸದ್ಗುರು ಬಸವರಾಜ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಊರಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಳಕಲ್ಲು ಚೌಡಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ, ಕಳಶಾರೋಹಣ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸಾಗಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವೇಮನಮಠದ ವೇಮನಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಟಿ. ಕಟ್ಟಿ, ಮುಗಿನಗೊಂದಿ, ಹರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಿಪ್ಪೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್. ನಾಗಪ್ಪ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಬಿ.ಸಿ. ಹನುಮನಗೌಡ, ಡಿ.ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎಚ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಂತರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-43-916990391