ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ವಶಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬುಧವಾರ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಪರಾಧ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದೂ ಅಪರಾಧವೇ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ