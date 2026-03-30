ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಉಚ್ಛಾಯ (ಸಣ್ಣತೇರು), ಅಶ್ವೋತ್ಸವ, ಧೂಳೋತ್ಸವ, ಗಜೋತ್ಸವ ನಡೆದವು. ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 4 ಜೋಡಿಗಳು ವಿವಾಹವಾದವು. ಜವಳ, ಮುದ್ರೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಉರುಳುಸೇವೆ, ಭೂತನ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ (ನ್ಯಾಮತಿ): ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಬನಶಂಕರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ರಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಥಗಾಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಗಿರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾತಂಗ್ಯಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಾಪುರದ ಬಸವಣ್ಣ, ಮಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಮಾದಾಪುರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ಹಳೇಜೋಗದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸು ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ, ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಓಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-43-582918451</p>