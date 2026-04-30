ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮೆಗಳ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಬುಧವಾರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳು ಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಪೈಪ್ಗಳು ಒಡೆದಿದೆ.

ಲಾರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದೆ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳು (ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್) ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ಸೇತುವೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ವಾಲ್) ಆಗುವ ಅನಾಹುತ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಕಣುಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

'ಸೇತುವೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಲಾರಿಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು (ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು) ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಇಇ ಕಣುಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ