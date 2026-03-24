ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ; ಹೆಣ್ಣುಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: 'ರೈತರಿಗೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಎಂಎಫ್, ಶಿಮುಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಶಿಮುಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಲಾಭಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶಿಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್. ವಿದ್ಯಾಧರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಮುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಎ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ವಿ. ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ಬಿ.ಎಂ.ಮುರಿಗೇಶ್, ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಿಮುಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಎಸ್.ನಾಡಿಗೇರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್, ಎಚ್.ಬಿ. ದಿನೇಶ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಶೇಖರ್, ಕೆ.ಪಿ. ಸಂಜಯ್, ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕೆ.ಯು, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಕರಿಯಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>