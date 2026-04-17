‌ಮನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುರುವಾರ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಲಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ದಾದಾಪೀರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕೂಲಿಕಾರರಾದ ರೇಖಾ, ಅನಿತಾ, ಕೊಟ್ರಮ್ಮ, ನಿರ್ಮಲಾ, ರಮೇಶ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ