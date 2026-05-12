ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಗೋಮಾಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲದೇವರಕಟ್ಟೆಯ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ನಿವೇಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಗೋಮಾಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು 30 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳವನ್ನು 2020-21ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡ–ಮರಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು– ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದನ–ಕರು, ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಈ ಗೋಮಾಳ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಈ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿನ ಮರ–ಗಿಡಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

'ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಎಸ್.ಕೆ. ಕರಿಯಪ್ಪ, ಶಾಂತರಾಜ್, ಮಂಜಪ್ಪ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ