ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ: ಸಿಡಿಪಿಒ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 36,728 ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 90ರಷ್ಟು (33,315) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಕ್ಕೆ ₹ 201.81 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಿಡಿಪಿಒ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ– ಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 450 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ₹ 42.08 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,041 ಜನ ಪದವೀಧರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ₹ 31.15 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 20 ಜನರಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ₹ 67,000 ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೀತಿಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ 7 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದವೀಧರೆಯ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 38,575 ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದು, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು 37,670 ಗ್ರಾಹಕರು, ಅವರು ಬಳಸಿದ ಯೂನಿಟ್ 15,88,674, ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ₹ 21.53 ಕೋಟಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 1.68 ಕೋಟಿ’ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4,97,907 ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ₹ 21.40 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ತಗುಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಡಿಪೊ ಘಟಕದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಂಗಪ್ಪ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶೋಭಾ, ಮಳ್ಳಕ್ಕಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-43-831456551</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>