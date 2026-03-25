‘ಕನಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏಕೆ?’

ಹೊನ್ನಾಳಿ: 'ಕನಕ ಭವನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಡಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ' ಎಂದು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಅವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಡ್ಡಿನಕೆರೆ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜು 38 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿಎ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕನಕ ಭವನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

'ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 2024ರ ಫೆ. 16ರಂದು ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'2022ರಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಗಿನ ಸಚಿವ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕನಕ ಭವನಕ್ಕೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರ ಡಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ಅಥವಾ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಶಾಂತನಗೌಡರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಈ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನದ ಜಾಗ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌನವಹಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರುಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಬೆನಕಪ್ಪ, ಮೂಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ಎ. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗೌಡ್ರು ಸರ್ವರಕೇರಿ ಅಶೋಕ್, ಸತ್ತಿಗೆ