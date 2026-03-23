ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರ ಸೇವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ‘ಕೆಲವರು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಸಿ.ಎಂ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರ 38 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಇದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎಸ್.ಎಚ್. ಸುಚಿತ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಎಂ. ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಡಾ. ಬಿ.ಎಚ್. ವೀರಪ್ಪ, ಎ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆ.ಸರಸ್ವತಿ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-43-701087389</p>