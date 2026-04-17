ವಾಯುವಿಹಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ; ಸರ ಕಸಿಯಲು ಯತ್ನ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಕಸಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್ ( 65) ಎಂಬುವರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ಟೈಮ್ ಕೇಳುವ ನೆಪ ಮಾಡಿ, ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸರ ಕಸಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಅವರು ಚಿರಿದಾಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬೈಕ್ ಏರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಐ ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>