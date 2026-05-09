ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ; ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಈ ರಸ್ತೆಯು ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗಿಂತ 2–3 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಳಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವು. ಏರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾಡಿಯ ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿದವು.

ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೊಗದಿಂದ ಕಳಚಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಾಹುತ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಮಾಲೀಕರು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ