ಶಿಕ್ಷಕರು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡರ ಕರೆ

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ‘ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಮಳಿಗೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಫೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜಿ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಕರು ಫೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಜಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಬಿಇಒ ಕೆ.ಟಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿಆರ್ಸಿ ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಕಾಶನಾಯ್ಕ, ನಾಗೇಶ್ ಜಿ, ಬಿ.ಎನ್. ಸವಿತಾ, ಎಂ.ವಿ. ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಆರ್. ಶಿವಪ್ಪ, ಕೆ.ಆರ್. ಶೋಭಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-43-868282146</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>