ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳ ಕಾರುಬಾರು

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೂ ಇದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸೇತುವೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅರಳಿಮರದ ಸಸಿಗಳು ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬೇರುಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳು ಬಿಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳ ಕೆಳಭಾಗ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ನಾಶಪಡಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಸೇತುವೆಯ ಅವಸಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಡಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಕಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿನ ಸೈಜ್ಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರಾದರೂ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅರಳಿ ಮರದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಳಗೇ ತಮ್ಮ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-43-344742081</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>