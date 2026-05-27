ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಜತೆ ಹರಕೆ, ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರಿಕೊಪ್ಪದ ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿರುವ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ಚೀಟಿಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>‘ಮನೆಯವರು ನೋಡಿರುವ ವರನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಳದಮ್ಮ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ದೇವಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚೀಟಿ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>‘ಉಧೋ ಉಧೋ ಹಳದಮ್ಮ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ಇರು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹರಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕರುವನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕರುವನ್ನು ಮಾರಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹21.79 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ: ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹21.79 ಲಕ್ಷ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಮೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್, ಸುರೇಶ್, ವೀರೇಶ್, ಉಮೇಶ್, ರೇಣುಕಾ, ಅನಿತಾ ಮಂಕ್ರಿ, ಸಂತೋಷ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಿಕೊಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹಳದಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಚನ್ನೇಶ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-43-369969600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>