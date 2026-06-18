ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಕ, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: 300 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ

<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ: ‘ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಲಾಗಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 300 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಎಲ್. ಧರಣೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯಪುರದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 80ರಲ್ಲಿ ಕಂದಕ– ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘₹ 14.50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವುದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ಪಿಡಿಒ ಪರಮೇಶ್ ಕೊಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೇವಲ 25 ಜನ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ₹20ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ₹430ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾಡು– ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಗಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮರಿಹಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಣಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋಜರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಎಫ್ಟಿ ದಾದಾಪೀರ್, ನಾಗರಾಜ್, ಲೋಕೇಶ್, ವಿಕ್ರಂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶಬರೀಶ್, ಸಹಾಯಕರಾದ ಯೋಗೀಶ್, ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ನಾಲ ಉಪವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾರೋಗಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-562177743</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>