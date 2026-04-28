ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ರಥೋತ್ಸವ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ 1010ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವೈಷ್ಣವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಮಠದಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ, ಮಹಾಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ರುಕ್ಮಣಮ್ಮ– ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಧನುರ್ದಾಸ ರಾಮಾನುಜ ಜೀಯರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜಕುಮಾರ, ಖಜಾಂಚಿ ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>